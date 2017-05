Valeant: titolo vola nel pre-market (+19%) dopo ritorno all'utile nel primo trimestre

Alberto Bolis 9 maggio 2017 - 15:03

Valeant Pharmaceuticals vola nel pre-market a Wall Street con un balzo di circa 19 punti percentuali dopo aver chiuso il primo trimestre con profitti pari a 628 milioni di dollari (1,79 dollari per azione), in deciso miglioramento rispetto alla perdita di 374 milioni riportata nello stesso periodo dello scorso anno. Gli analisti avevano previsto un eps pari a 0,87 dollari, mentre i ricavi sono diminuiti a 2,11 miliardi dai 2,37 miliardi di un anno fa. Valeant ha alzato la guidance sull'eps adjusted per il 2017 a 3,60-3,75 dollari rispetto al precedente range 3,55-3,75 dollari.