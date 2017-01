Usa: rendimento Treasury 10 anni al 2,329%, minimi da fine novembre 2016

Alessio Trappolini 12 gennaio 2017 - 15:57

MILANO (Finanza.com)

Il rendimento del Treasury americano a 10 anni è scivolato al 2,329% dopo l’apertura di Wall Street. Questo livello non veniva toccato dall’ultima seduta dello scorso novembre. In conseguenza a ciò scende anche lo spread contro il Bund in area 200 punti base.



Gli operatori di mercato si aspettavano indicazioni più chiare sulle mosse di politica fiscale e spesa pubblica che il neo presidente dovrebbe mettere in atto (se manterrà le promesse della campagna elettorale) a partire dal prossimo 20 gennaio, data nella quale si insedierà ufficialmente a Washington.



Le aspettative del mercato sono state deluse, gli analisti ritengono infatti che il Tycoon non abbia fornito le necessarie precisazioni che il mercato voleva.