Usa: indicazioni positive dal mercato dei futures, oggi Wall Street chiusa per festività

Alessio Trappolini 20 febbraio 2017 - 14:21

MILANO (Finanza.com)

Oggi Wall Street resterà chiusa per festività. Le indicazioni che provengono dal mercato dei futures sugli indici americani fanno registrare un andamento generalizzato sopra la parità per le piazze statunitensi. Si fa sempre più vicino il giorno in cui Donald Trump fornirà gli attesissimi dettagli sul piano di incentivi fiscali all’economia.



In questo quadro il future sul Dow Jones Industrial sale dello 0,18%, quello sull’S&P500 dello 0,11% e quello sul Nasdaq guadagna lo 0,09 per cento.