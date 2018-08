Usa: fusione tra Rite Aid e Albertsons non si farà

Alessandra Caparello 9 agosto 2018 - 15:55

MILANO (Finanza.com)

La fusione per 24 miliardi di dollari tra Rite Aid e Albertsons, rispettivamente catena di farmacie e gruppo privato, non si farà. Lo annunciano le dirette interessate dopo l’accordo siglato a febbraio e che aveva promesso di dare del filo da torcere ad Amazon.Intanto la Rite Aid ha lanciato un profit warning, affermando che valuterà cambiamenti nella sua governance e discuterà con gli azionisti "per garantire un allineamento tra l'azienda e i suoi soci".