Usa: a rischio viaggio Trump a Davos se shutdown prosegue (WSJ)

10 gennaio 2019

La presenza del presidente americano, Donald Trump, al World Economic Forum di Davos in calendario dal 22 al 25 gennaio è a rischio. Secondo quanto anticipato da "The Wall Street", lo staff di Trump starebbe vagliando la possibilità di cancellare il viaggio se lo shutdown non verrà superato entro il prossimo 22 gennaio. In quel caso, prenderebbe parte al meeting in Svizzera il segretario al Tesoro, Steven Mnuchin, con una ristretta delegazione.Intanto ieri l'ennesimo incontro tra Trump e i democratici capeggiati da Nancy Pelosi e Chuck Schumer per superare l'impasse sullo shutdown e sulla questione del muro si è concluso con un nulla di fatto. Come spesso accade il primo inquilino della Casa Bianca ha affidato a Twitter il suo pensiero sul meeting: "Ho appena lasciato un meeting con Chuck e Nancy, una totale perdita di tempo".