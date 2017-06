Usa: Ordini di fabbrica scendono dello 0,2% ad aprile, in linea con le stime. Contrazione degli Ordini di beni durevoli

Alessio Trappolini 5 giugno 2017 - 16:14

MILANO (Finanza.com)

Contrazione per gli Ordini di fabbrica statunitensi nel mese di aprile, tutto come previsto dagli analisti però. La rilevazione diffusa alle 16 ha infatti messo in luce un calo dello 0,2%, in linea con il dato precedente e con quanto stimato dal consensus di Bloomberg.



Scendono del -0,8% invece gli Ordini di beni durevoli di maggio, a fronte di un calo dello 0,7% della rilevazione preliminare e del -0,6% delle stime.