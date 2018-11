Usa, Amazon: spedizione gratuita a tutti per le festività natalizie

Alessandra Caparello 5 novembre 2018 - 17:03

MILANO (Finanza.com)

Spedizioni gratuite su tutta la merce ordinata durante le feste, che in Usa iniziano il 22 novembre con il Giorno del Ringraziamento. L’annuncio arriva da Amazon che sfida così i colossi del retail tradizionale come Target e Walmart.A partire da oggi,5 novembre e per un tempo limitato, tutto Amazoni clienti possono usufruire della spedizione gratuita senza alcun importo minimo di acquisto per gli ordini che arriveranno in tempo per le vacanze di Natale. Così Amazon in un comunicato stampa.