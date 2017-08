United Technologies verso acquisizione di Rockwell Collins (FT)

Daniela La Cava 30 agosto 2017 - 14:39

MILANO (Finanza.com)

Settore dell'aerospazio in fermento. Secondo quanto riportato dal Financial Times, United Technologies sarebbe vicina all'acquisizione di Rockwell Collins in un deal pari a circa 30 miliardi di dollari (debito incluso). Un accordo potrebbe essere finalizzato, ricorda il quotidiano finanziario britannico, entro il fine settimana. E sempre secondo le fonti citate dal Financial Times Rockwell Collins potrebbe essere valutata circa 140 dollari ad azione.