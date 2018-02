Ue pubblica bozza accordo Brexit, alta tensione con UK su confine Irlanda e mercato unico

Laura Naka Antonelli 28 febbraio 2018 - 13:56

MILANO (Finanza.com)

Momento chiave per il futuro delle relazioni tra il Regno Unito e l'Unione europea nel post Brexit.La Commissione europea ha diffuso la bozza che racchiude i punti principali su come il divorzio UK da Bruxelles diventerà effettivo.Nel commentare la bozza Michel Barnier, responsabile Ue per i negoziati sulla Brexit, ha parlato di "momento molto importante per le trattative" e ha sottolineato che la bozza "non contiene alcuna sorpresa" per i britannici, dal momento che si tratta di "un testo legale di accordi che sono stati già concordati con il Regno Unito".Nella bozza si legge che l'accesso UK al mercato unico può essere sospeso durante il periodo di transizione, che tra l'altro non può essere dato per scontato.Immediata la reazione della premier britannica Theresa May, che ha affermato che "nessun premier del Regno Unito potrebbe mai accettare la bozza" e che ha anche affermato che non ci sarà nessun "confine hard" post-Brexit con l'Irlanda.