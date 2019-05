Uber: oggi sbarco a Wall Street, prezzo Ipo a $45, nella parte bassa del range previsto

Laura Naka Antonelli 10 maggio 2019 - 07:45

MILANO (Finanza.com)

La società americana di trasporto alternativo Uber ha fissato il prezzo di collocamento dell'Ipo a 45 dollari, nella parte bassa della forchetta attesa, compresa tra $44 e $50 per azione.Il gruppo farà il suo debutto al New York Stock Exchange nella giornata di oggi, venerdì 10 maggio.Il prezzo dell'Ipo a 45 dollari valuta la società, su base non diluita, a $75,46 miliardi, valore di capitalizzazione vicino a quello del colosso americano Caterpillar e tra i più alti delle società pronte a sbarcare in Borsa.Su base diluita, Uber presenta invece una valutazione implicita di mercato pari a $82,4 miliardi, un valore decisamente inferiore quanto ci si aspettava inizialmente, quando si era parlato di una capitalizzazione fino a $120 miliardi.Uber offrirà al mercato 180 milioni di azioni ordinarie: al prezzo di collocamento stabilito, il gruppo potrebbe così raccogliere con lo sbarco in Borsa fino a $8,1 miliardi. Prevista inoltre per i sottoscrittori del collocamento l'opzione di acquistare altre 27 milioni di azioni.