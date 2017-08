Trump vs Corea del Nord: tutte le opzioni sono sul tavolo

Titta Ferraro 29 agosto 2017 - 14:43

MILANO (Finanza.com)

"Il mondo ha ricevuto l'ultimo messaggio forte e chiaro della Corea del Nord: questo regime segnala il suo disprezzo per i paesi vicini, per tutti i membri delle Nazioni Unite e per gli standard minimi di comportamento accettabile in ambito internazionale". Così il presidente statunitense, Donald Trump, in una nota rilasciata dalla Casa Bianca."Le azioni minacciose e destabilizzanti aumentano solo l'isolamento del regime nordcoreano", prosegue Trump rimarcando come al momento "tutte le opzioni sono sul tavolo".