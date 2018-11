Trump spaventa Apple, possibili dazi del 10% su iPhone importati da Cina

Titta Ferraro 27 novembre 2018 - 11:44

MILANO (Finanza.com)

Donald Trump ne ha per tutti. Nell'intervista rilasciata al Wall Street Journal, il presidente statunitense pone l'accento sulla disputa dazi con la Cina. Se i negoziati con Pechino risultassero infruttuosi, Trump ha in mente di ampliare i prodotti soggetti a dazi. In particolare Trump ha paventato uno scenario con dazi al 10% anche per smartphone, come gli iPhone e computer portatili, importati dalla Cina. Una mossa che potrebbe spingere Apple ad aumentare il prezzo di vendita dei dispositivi per ammortizzare l'effetto delle nuove tassazioni.Una mossa che preoccupa anche i fornitori di Apple, tra cui l'italiana Stm. Secondo gli analisti di Equita l'applicazione di tale dazio sarebbe negativa per tutta la supply chain di Apple. Apple pesa per circa il 13% del fatturato di Stm. Il titolo Stm oggi cede lo 0,71% a Piazza Affari.