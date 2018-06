Trump scatenato contro Harley-Davidson: 'se lasciano gli Usa, saranno tassati come mai prima'

Laura Naka Antonelli 26 giugno 2018 - 16:26

MILANO (Finanza.com)

Harley-Davidson ancora sotto i riflettori, dopo che la società ha annunciato nella giornata di ieri che sarà costretta a spostare parte della produzione al di fuori degli Stati Uniti, per evitare gli effetti dei dazi doganali che l'Unione europea si appresta a imporre, come ritorsione alle tariffe punitive che Trump ha annunciato contro Bruxelles.Il titolo estende le perdite della vigilia, dopo l'attacco che arriva direttamente da Donald Trump attraverso un post su Twitter:"Una Harley-Davidson non dovrebbe essere mai e poi mai prodotta in un altro paese! I suoi dipendenti e clienti sono già molto arrabbiati con la società. Se si trasferiranno, fate attenzione, sarà l'inizio della fine. Si sono arresi, hanno gettato la spugna! L'aura sparirà e saranno tassati come mai prima!"A Wall Street, il titolo perde più del 2%, dopo aver sofferto una perdita di quasi il 6% alla vigilia, soffrendo il tonfo più forte dal -8% dello scorso 30 gennaio.