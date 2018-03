Trump pronto a colpire di nuovo la Cina: venerdì annuncio dazi per $60 miliardi

Laura Naka Antonelli 20 marzo 2018 - 08:07

MILANO (Finanza.com)

Nella giornata di venerdì, l'amministrazione Trump annuncerà un piano per colpire la Cina con nuovi dazi doganali del valore di $60 miliardi. E' quanto hanno riportato due fonti all'agenzia Reuters, indicando che a essere colpiti saranno prodotti del settore tecnologico e tlc, ma non solo.Una fonte ha precisato comunque che Trump potrebbe concedere del tempo, ritardando così l'effettiva entrata in vigore delle tariffe, e permettendo ai gruppi industriali e alle aziende di presentare le loro obiezioni.