Trump minaccia tutti: 'se sarò sottoposto a impeachment, i mercati crolleranno'

Laura Naka Antonelli 23 agosto 2018 - 13:31

MILANO (Finanza.com)

"Vidico una cosa, ovvero che se mai sarò sottoposto a un procedimento di impeachment, i mercati crolleranno". E' quanto ha detto il presidente americano Donald Trump, nel corso di un'intervista a Fox News trasmessa oggi. "Penso che tutti diventerebbero molto poveri". In ogni caso, ha aggiunto, "non so come sia possibile lanciare un impeachment contro qualcuno che ha fatto un lavoro così grande".