Trump: lasciamo fallire l'Obamacare e poi faremo tutti insieme una grande riforma sanità

Titta Ferraro 18 luglio 2017 - 14:42

MILANO (Finanza.com)

"Come ho sempre detto lasciamo fallire l'Obamacare e facciamo tutti insieme un grande piano per la sanità". Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, commentando via Twitter il mancato accordo al Congresso tra i repubblicani per l'abolizione dell'Obamacare. In un altro tweet il presidente statunitense aggiunge: "Siamo rimasti delusi da tutti i democratici e da pochi repubblicani. La maggior parte dei repubblicani è stata leale, fantastica e ha lavorato molto duramente. Torneremo!".