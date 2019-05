Trump fa causa a Deutsche Bank e Capital One per impedire che girino documenti a Congresso

Laura Naka Antonelli 30 aprile 2019 - 08:07

MILANO (Finanza.com)

Il presidente americano Donald Trump, tre dei suoi figli e la Trump Organization hanno lanciato una causa legale contro Deutsche Bank e Capital One, allo scopo di bloccare le due banche dal rispondere ai mandati di comparizione chiesti dal Congresso americano.La decisione segue il tentativo di Trump e famiglia di bloccare la ricerca di informazioni sulle finanze di Trump da parte del presidente democratico della Commissione di supervisione della Camera, Elijah Cummings.Con la causa intentata contro le due banche - per impedire loro di girare documenti sensibili sulle sue finanze - il team di Trump spera che il tribunale federale di New York presso cui la causa è stata depositata dichiari i mandati di comparizione e la richiesta di girare documenti della Camera Usa "invalide e non applicabili", oltre a emettere "una ingiunzione permanente contro i mandati di comparizione" che attengono alle sue finanze.Ancora, si legge che la causa chiede al tribunale di emettere "una ingiunzione permamente che proibisca Deutsche Bank e Capital One di pubblicare, rivelare, consegnare, o produrre le informazioni richieste, e comunque a ottemperare a quanto chiesto" dal Congresso, per il rispetto della privacy.