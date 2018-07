Trump contro Ue: Europa impedisce business Usa ma vuole nostra protezione

Valeria Panigada 11 luglio 2018 - 12:52

MILANO (Finanza.com)

Ilpresidente americano Donald Trump, giunto a Bruxelles per il vertice NATO, punta il dito contro l'Unione europea, accusandola di impedire agli Stati Uniti di fare affari in Europa ma allo stesso tempo di pretendere la loro protezione. "L'Unione europea rende impossibile per i nostri agricoltori, lavoratori e aziende di fare affari in Europa (gli Usa hanno un deficit commerciale di 151 miliardi di dollari), e poi vogliono che noi li difendiamo felici attraverso la NATO, e paghiamo pure bene per questo. Questo non va!", ha detto Trump tramite un tweet.