Trump contro Powell. Critica strette monetarie, 'Fed dovrebbe fare ciò che è bene per l'economia'

Laura Naka Antonelli 21 agosto 2018 - 07:22

MILANO (Finanza.com)

"Dovrei essere un po' aiutato dalla Fed". Così il presidente americano Donald Trump ha ribadito di non essere d'accordo con la politica monetaria che la Federal Reserve di Jerome Powell sta perseguendo. Politica monetaria incentrata sul rialzo dei tassi.Alla domanda se crede che la Fed debba essere indipendente, Trump ha risposto di credere in una banca centrale che faccia "ciò che è un bene per l'economia", e ha aggiunto che l'istituto dovrebbe adottare una politica monetaria più accomodante.