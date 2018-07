Trump contro Jeff Bezos: Amazon giù a Wall Street

Alessandra Caparello 23 luglio 2018 - 17:30

MILANO (Finanza.com)

Amazon in forte calo a Wall Street, insieme ad altre aziende del settore, dopo il nuovo attacco del presidente degli Usa.Donald Trump ha puntato il dito contro il Washington Post, il cui editore, Jeff Bezos, è anche proprietario di Amazon. "Secondo me il Washington Post non è altro che una costosa lobby per Amazon - ha scritto su Twitter - E' usato come protezione contro le rivendicazioni antitrust che secondo alcuni dovrebbero essere portate avanti?".A Wall Street Amazon perde lo 0,8% trascinando anche i produttori di chip come Intel, Nvidia e Micron che influiscono negativamente sull’indice tecnologico S&P.