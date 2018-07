Trump attacca l'UE: "USA spendono di più per la NATO"

Alessandra Caparello 9 luglio 2018 - 14:58

Duro attacco del presidente degli Stati Donald Trump all’Europa. Questa volta terreno di scontro il budget per la Difesa della NATO."gli Stati Uniti stanno pagando il 90% della NATO, con molti paesi che non si avvicino al loro impegno del 2%. Inoltre, l'Unione Europea ha un surplus commerciale di 151 milioni di dollari con gli Stati Uniti (…) Gli Stati Uniti spendono molto di più per la NATO di qualsiasi altro paese. Non è giusto, né accettabile. Questi paesi hanno aumentato i loro contributi da quando ho assunto il mio incarico, ma devono fare molto di più. La Germania è all'1%, gli Stati Uniti sono al 4%, e la NATO ne beneficia.....".Così l’inquilino della Casa Bianca in due tweet che arrivano a pochi giorni dal summit NATO in programma l’11 e il 12 luglio.