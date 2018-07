Trump alza la posta: pronti a dazi per 500 miliardi su tutto l'import dalla Cina

Titta Ferraro 20 luglio 2018 - 12:47

MILANO (Finanza.com)

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di essere pronto spingere i dazi sulle importazione dalla Cina fino a 500 miliardi di dollari, ossia tutti i prodotti provenienti dal gigante asiatico. "Lo sto facendo per fare la cosa giusta per il nostro paese", ha detto Trump in un'intervista concessa alla CNBC.parol,e di Trump che hanno impattato negativamente sui futures azionari statunitensi e anche le azioni europee hanno accelerato al ribasso (-0,9% il Ftse Mib). In precedenza le Borse asiatiche avevano chiuso in recupero grazie ai segnali arrivati dalla banca centrale cinese che è intervenuta per arginare la debolezza dello yuan. La divisa cinese era scesa fino ai minimi a oltre un anno.