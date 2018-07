Trump: al vaglio taglio tasse per i ricchi. Democratici insorgono: "Indecente"

Alessandra Caparello 31 luglio 2018 - 16:30

MILANO (Finanza.com)

Indecente il taglio delle tasse da 100 miliardi di dollari per i ceti più alti che starebbe studiando l’amministrazione guidata da Donald Trump.A dare notizia della possibile riforma fiscale del capital gain è stato il New York Times secondo cui il presidente vorrebbe approvare la riforma aggirando il Congresso. Immediata la replica dei democratici che hanno parlato di proposta indecente. "Un taglio delle tasse deciso in modo unilaterale sarebbe indecente", afferma il leader dei dem in Senato, Chuck Schumer a cui fa eco il leader della minoranza alla Camera, Nancy Pelosi: "Un taglio per i ricchi sarebbe a spese di tutti gli altri".