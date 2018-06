Trump 'sorpreso' da annuncio Harley-Davidson di spostare parte produzione fuori Usa

Laura Naka Antonelli 26 giugno 2018 - 07:36

MILANO (Finanza.com)

Il presidente americano Donald Trump ha detto di essere "sorpreso" dall'annuncio di Harley-Davidson, che ha reso nota l'intenzione di spostare parte delle proprie attività produttive al di fuori degli Stati Uniti, per evitare i dazi doganali che l'Unione europea si appresta a imporre, in risposta a quelli decisi dagli Usa.Trump ha accusato inoltre ancora l'Ue di adottare pratiche commerciali che "danneggiano" l'economia americana.Harley ha spiegato la decisione affermando che le ritorsioni dell'Ue si tradurranno in un aumento dei dazi sulle motociclette fabbricate in Usa dal 6% al 31%.Stando a un'analisi di Cnbc sui dati di Thomson Reuters, le tariffe punitive europee ridurranno i profitti di Harley tra il 5 e l'8% nel 2018.