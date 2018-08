Trump: 'ci ritireremo dal WTO se non ci tratteranno meglio'

Laura Naka Antonelli 31 agosto 2018 - 07:52

MILANO (Finanza.com)

Ilpresidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato di ritirare l'America dalla World Trade Organization (WTO), Organizzazione mondiale del commercio. "Ci ritireremo se non ci tratteranno meglio", ha detto. Trump ha parlato in occasione di un'intervista rilasciata a Bloomberg News dalla Casa Bianca. Il presidente ha affermato anche di non essere pentito di aver nominato Jerome Powell alla guida della Fed.