Trump: "Con Putin l'incontro più facile"

Alessandra Caparello 10 luglio 2018 - 16:53

MILANO (Finanza.com)

Nuovo affondo di Trump all’Unione europea. Il presidente degli Stati Uniti è in partenza per il vertice NATO in programma mercoledì e giovedì a Bruxelles e poi il 16 luglio volerà ad Helsinki per incontrare Vladimir Putin.Nell’agenda di Trump anche una tappa in Inghilterra dove incontrerà la premier Theresa May, la Regina Elisabetta e alcuni dirigenti d’azienda. Parlando ad un gruppo di giornalisti alla Casa Bianca, il tycoon ha affermato che l’incontro più facile per lui sarà proprio quello con Putin."Ho l'incontro con la NATO, il Regno Unito che è in una sorta di tumulto, e poi Putin. Francamente, Putin potrebbe essere il più facile di tutti. Chi lo potrebbe pensare"?