Treasury: dopo minute Fed nuovi record per tassi a 10 anni. Il commento di BofA Merrill Lynch

Laura Naka Antonelli 22 febbraio 2018 - 07:09

MILANO (Finanza.com)

Tassi sui Treasuries in rialzo dopo la diffusione delle minute della Federal Reserve relative all'ultimo meeting conclusosi lo scorso 31 febbraio. I tassi decennali sono balzati al 2,95%, al nuovo record in quattro anni, mentre quelli trentennali sono balzati al 3,22%. I tassi a due anni, che sono i più sensibili alle decisioni di politica monetaria della Federal Reserve, sono invece scesi attorno al 2,25%."Credo che ciò mostri la presenza di un dibattito sull'inflazione...Sembra che nessuno a questo punto tema un brusco aumento dell'inflazione", ha commentato Michelle Meyer, responsabile della divisione di economia presso Bank of America Merrill Lynch.Meyer ritiene che la Fed si conformerà al piano di alzare i tassi tre volte nel corso di quest'anno. Ma altri economisti prevedono quattro strette monetarie, di cui la prima attesa per il mese di marzo.