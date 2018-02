Treasury: Tesoro Usa colloca bond a cinque anni. Rendimenti a record dicembre 2009

Laura Naka Antonelli 22 febbraio 2018 - 11:33

MILANO (Finanza.com)

Il Tesoro Usa ha collocato ieri $35 miliardi di Treasury a cinque anni al tasso del 2,658%, al record dal dicembre del 2009.Ancora una volta, oltre che sul rialzo dei tassi, l'attenzione si focalizza sul calo della domanda. Il rapporto bid-to-cover è sceso da 2,48 di gennaio a 2,44, inferiore anche alla media a sei mesi di 2,47.Le emissioni di Treasury previste nel corso di questa settimana ammontano a $258 miliardi.L'altro ieri, il Tesoro ha collocato Treasury per un ammontare complessivo di $179 miliardi.I tassi dei Treasury con scadenza a tre e sei mesi sono balzati ai massimi dal 2008.Il Tesoro ha emesso anche Treasury a quattro settimane a un tassi dell'1,38%, a fronte di un bid-to-cover che è sceso al 2,48%, ovvero al minimo dal 2008. E l'asta da $28 miliardi che ha avuto per oggetto i bond a due anni ha reso il 2,255%, al massimo in quasi dieci anni.