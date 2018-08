Traguardo raggiunto: nuovi rialzi titoli portano Apple ad acciuffare soglia $1 trilione

Laura Naka Antonelli 3 agosto 2018 - 07:26

MILANO (Finanza.com)

Giovedì 2 agosto 2018 rimarrà nella storia di Apple e di Wall Street. Il colosso di Cupertino è riuscito infatti a raggiungere il traguardo di $1 trilione, in termini di capitalizzazione di mercato. E' la prima società Usa scambiata in Borsa ad aver raggiunto il traguardo, in corrispondenza di un prezzo salito a $207,05 per azione.