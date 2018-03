Toys R Us ma non solo, Moody's lancia alert su ondata di default nel settore retail Usa

Laura Naka Antonelli 16 marzo 2018 - 08:09

La crisi dell'industria retail sarebbe destinata ad andare avanti. E' quanto scrive Moody's in un recente report sul settore Usa.L'agenzia di rating prevede che, nell'arco dei prossimi 12 mesi, almeno sei società del settore retail e dell'abbigliamento, faranno default.La maggior parte dei default dovrebbe arrivare nel primo semestre dell'anno, con il picco del tasso di default atteso al 12,43%, in questo mese di marzo.La nota arriva mentre gli Usa assistono alla liquidazione di Toys R Us, che sarà costretta a vendere o a chiudere tutti i suoi punti vendita negli Usa, che impiegano 33.000 dipendenti.