Toys R US pronta a chiudere tutti negozi Usa, a rischio 33.000 posti lavoro

Laura Naka Antonelli 15 marzo 2018 - 13:31

MILANO (Finanza.com)

Toys R Us, società retail di giocattoli, si sta preparando a vendere o chiudere tutti gli 885 negozi che ha negli Stati Uniti: a rischio 33.000 posti di lavoro.La notizia arriva dopo che l'azienda non è riuscita a raggiungere un accordo per ristrutturare debiti per miliardi di dollari. E' quanto riporta Reuters sulla base di alcune indiscrezioni.