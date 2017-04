Tonfo American Airlines, titolo -6% dopo downgrade JP Morgan

Laura Naka Antonelli 27 aprile 2017 - 15:08

MILANO (Finanza.com)

Tonfo per le quotazioni di American Airlines Group, che cedono quasi il 6% in premercato dopo la diffusione del bilancio relativo al primo trimestre da parte della compagnia aerea americana.



Il titolo sconta il downgrade di JP Morgan, che ha rivisto al ribasso il rating da "overweight" a "neutral", tagliando il prezzo obiettivo da $59 a $52.



JP Morgan ha motivato la decisione con l'annuncio della società, che ha reso noto un piano per aumentare i salari. Per la banca si tratta di un "precedente preoccupante", sia per il settore aereo che per gli Stati Uniti.



Anche se tagliato, il target price a $52 è superiore del 12% rispetto al valore di chiusura del titolo della giornata di ieri, pari a $46,40.



Il titolo American Airlines è balzato del 26% negli ultimi 12 mesi, in linea con il rally nello stesso arco temporale del sottoindice Nyse Arca Airline e a fronte del +14% dello S&P 500.