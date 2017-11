Time Warner-At&T: antitrust Usa pronto a bloccare la fusione

Alessandro Piu 2 novembre 2017 - 16:45

MILANO (Finanza.com)

Simuovono in forte calo a Wall Street, dopo l'apertura di contrattazioni, i titoli di Time Warner. L'arretramento è del 4,7% a 93,76 dollari. Secondo il Wall Street Journal l'Antitrust statunitense potrebbe bloccare la fusione con At&T se non si raggiungesse un accordo su determinate condizioni. Le due società però sarebbero ben lontane dal raggiungerlo. In calo anche i titoli di At&T di quasi un punto percentuale. L'accordo, siglato un anno fa, ha un valore di 85,4 miliardi di dollari.