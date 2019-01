Tiffany: calano le vendite natalizie, debole outlook per 2018

Daniela La Cava 18 gennaio 2019 - 15:06

MILANO (Finanza.com)

Tiffany, il colosso newyorchese dei gioielli, ha registrato nei due mesi dello shopping natalizio (conclusi a fine dicembre) vendite in ribasso dell'1% a 1,04 miliardi di dollari, mentre le vendite nei negozi aperti da almeno un anno hanno mostrato una flessione del 2 per cento."Attribuiamo questo andamento al calo degli acquisti da parte dei turisti stranieri (principalmente cinesi) a livello globale - spiega Alessandro Bogliolo, ceo di Tiffany - e uan debole domanda da parte degli americani e degli europei, probabilmente influenzati da eventi esterni, incertezza e volatilità dei mercati".Tenendo conto di questi risultati, ora la società si attende che nell'esercizio fiscale 2018 il fatturato dovrebbe mostrare una crescita tra il 6% e il 7% rispetto al +7,8% indicato dagli analisti. Gli utili per azione (Eps) dovrebbero invece posizionarsi nella parte bassa del range precedentemente indicato compreso tra 4,65-4,8 dollari, a fronte dei 4,77 dollari del consensus.