Texas Instruments: titolo -5% dopo bilancio. Outlook non convince

Laura Naka Antonelli 24 gennaio 2018 - 07:54

MILANO (Finanza.com)

Le quotazioni di Texas Instruments, colosso Usa che si occupa dello sviluppo, produzione e vendita di dispositivi elettronici e semiconduttori, sono state colpite dalle vendite nelle contrattazioni afterhours della vigilia.Il titolo ha scontato la pubblicazione dei risultati di bilancio, in linea con le attese di Wall Street, con un outlook tuttavia piuttosto modesto. Le quotazioni sono scese così di oltre -5% a $113,55.Gli utili netti della società si sono attestati nel quarto trimestre a $344 milioni, o 34 centesimi per azione, rispetto agli $1,05 miliardi, o $1,02 per azione, dello stesso periodo dell'anno precedente.L'utile adjusted, escluso l'onere da 75 centesimi per azione legato alla riforma fiscale Trump, è stato di $1,09, rispetto agli $1,09 per azione attesi.Il fatturato è salito a $3,75 miliardi dai $3,41 miliardi dello stesso trimestre dell'anno precedente, rispetto ai $3,74 miliardi attesi.Per il primo trimestre dell'anno, Texas Instruments prevede un utile per azione compreso tra $1,01 e $1,17, rispetto agli $1,06 del consensus, e un giro d'affari tra $3,49 miliardi e $3,79 miliardi, rispetto ai $3,63 miliardi stimati dagli analisti.