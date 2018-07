Tesla scatta a Wall Street, centrato traguardo produzione Model 3

Titta Ferraro 2 luglio 2018 - 17:10

MILANO (Finanza.com)

Acquisti nella prima seduta del mese per Tesla che sale di oltre il 3% a 353,48 dollari. A dare slancio al titolo è il raggiungimento in extremis del target di produzione di 5mila Model 3 a settimana. Per raggiungere tale traguardo Tesla ha dovuto ricorrere a una linea di montaggio di fortuna in un’enorme tenda fuori dallo stabilimento. Sul mercato c'era un certo pessimismo sul fatto che Tesla sarebbe riuscita a centrare il target di produzione e adesso gli analisti si chiedono quanto sia sostenibile per Tesla tale livello produttivo.“Ce l’abbiamo fatta!”, ha esultato Musk in una mail inviata ai dipendenti del gruppo, in cui sottolinea come oltre alla produzione di 5.000 Model 3, è stato raggiunto anche l’obiettivo di produzione di Model S e X per un totale di 7.000 veicoli a settimana. Ora Tesla è “una vera e propria azienda automobilistica”, sottolinea il visionario numero uno di Tesla.