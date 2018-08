Tesla rimarrà quotata a Wall Street, Musk fa marcia indietro

Valeria Panigada 27 agosto 2018 - 07:55

MILANO (Finanza.com)

Nessun delisting per Tesla, almeno per il momento. Il progetto di uscire dal Nasdaq di Wall Street, proposto a inizio mese dal fondatore e amministratore delegato della casa automobilistica, Elon Musk, è stato archiviato. Lo ha annunciato lo stesso Musk in una nota stampa dopo aver sentito il parere degli azionisti. "Dopo aver considerato diversi fattori, ho informato il consiglio di amministrazione che la migliore soluzione per Tesla è quella di rimanere quotata", ha detto Musk, facendo marcia indietro rispetto alla sua idea lanciata via Twitter lo scorso 7 agosto che prevedeva l'uscita dalla Borsa con un'operazione pari a 420 dollari ad azione. Il titolo Tesla ha chiuso venerdì scorso con un rialzo dello 0,85% a 322,19 dollari.