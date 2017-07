Tesla: pronta ad avviare produzione Model 3 venerdì, ottenuti tutti i permessi in anticipo

Valeria Panigada 3 luglio 2017 - 11:54

MILANO (Finanza.com)

Tesla ha ottenuto con due settimane di anticipo tutte le autorizzazioni necessarie per lanciare la produzione della sua berlina Model 3. Lo ha annunciato lo stesso fondatore del gruppo delle auto elettriche, Elon Musk, che in un tweet ha scritto: "Model 3 ha passato tutti i requisiti di regolamentazione per la produzione due settimane prima del previsto. Ci aspettiamo di completare la SN1 (Serial Number 1) venerdì". La SN1 sarebbe la prima auto destinata alla vendita. La produzione della nuova Model 3 è attesa crescere in maniera esponenziale, ha fatto sapere Musk: da un centinaio di auto prodotte in agosto a più di 1.500 a settembre per poi raggiungere addirittura quota 20.000 al mese a dicembre.