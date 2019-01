Tesla pronta a licenziare il 7% dell’organico per abbassare il costo della Model 3

simone borghi 18 gennaio 2019 - 12:32

MILANO (Finanza.com)

L’azienda statunitense delle auto elettriche ha annunciato un taglio equivalente al 7% del suo personale a tempo pieno. Lo ha scritto il fondatore e amministratore delegato di Tesla, Elon Musk, in una email ai dipendenti.L’obiettivo, secondo quanto riporta il Wall Street Journal, è quello di ridurre i costi e di conseguenza il prezzo base della sua Model 3, la prima auto elettrica pensata dalla società per il mercato di massa. Il riassetto, combinato al rilancio della produzione, punta ad offrire la Model 3 al prezzo base di 35.000 dollari.Nel 2018 Tesla ha avuto grandi difficoltà nel mantenere alta la produzione delle Model 3 per soddisfare la domanda, rischiando di finire i soldi a disposizione per le proprie attività. Le cose sono migliorate negli ultimi mesi con un aumento dei ritmi di produzione.