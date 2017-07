Tesla: indicazioni deludenti dai test dell’IIHS

Luca Fiore 6 luglio 2017 - 15:29

MILANO (Finanza.com)

Segno meno nel pre-mercato di Wall Street per il titolo Tesla dopo la notizia dei risultati dei test di sicurezza del nuovo Model S. Il titolo, in rosso del 14,7% nelle ultime cinque sedute e in calo del 2,57% nel pre-mercato, paga pegno al risultato “accettabile” assegnato al Model S dall’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS).La società ha risposto evidenziando che i test governativi hanno assegnato ai veicoli TSLA la più bassa probabilità di lesioni ai passeggeri mai registrata in un veicolo.