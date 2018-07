Tesla chiede la restituzione degli anticipi ai fornitori, tonfo del titolo

Luca Fiore 23 luglio 2018 - 16:27

MILANO (Finanza.com)

Seduta all’insegna delle vendite per il titolo Tesla, in calo del 6,46% a 253,5 dollari. Secondo indiscrezioni riportate dal Wall Street Journal, la casa automobilistica avrebbe chiesto, con l’obiettivo di riuscire a registrare un utile, ad alcuni fornitori di restituire una parte delle somme già corrisposte. Il costruttore californiano di auto elettriche non ha rilasciato commenti al riguardo, confermando però di puntare ad ottenere sconti su progetti pluriennali.