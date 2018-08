Tesla: anche Morgan Stanley interrompe copertura sul titolo

Titta Ferraro 21 agosto 2018 - 16:23

Morgan Stanley ha cessato la copertura azionaria su Tesla. La decisione potrebbe essere un segnale che la banca d'affari agisca da advisor al produttore di auto elettriche al fine di esplorare le opzioni per diventare privata dopo che il 7 agosto Elon Musk ha scritto un tweet circa l'intenzione di procedere al delisting del titolo a 420 $ per azione.Già Goldman Sachs ha ritirato la copertura su Tesla la scorsa settimana poco prima di annunciare che agirà come consulente finanziario su una questione relativa al produttore auto.