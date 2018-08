Tesla: Space X potrebbe contribuire a finanziare uscita da Wall Street (NYT)

Titta Ferraro 17 agosto 2018 - 11:13

SpaceX, società aerospazionale che fa capo a Elon Musk, potrebbe aiutare a finanziare un'offerta per il delisting di Tesla da Wall Street. Lo riporta il New York Times citando persone che hanno familiarità con la questione. A inizio settimana Musk ha affermato che il fondo sovrano dell'Arabia Saudita ha espresso diverse volte il proprio sostegno, anche solo due settimane fa, ma i colloqui sono ancora in corso con il fondo e altri investitori. Il New York Times riporta che un'altra possibilità in esame è che SpaceX contribuisca a finanziare la privatizzazione di Tesla acquistando una quota di Tesla.Elon Musk ha stupito Wall Street settimana scorsa quando ha scritto un tweet sul fatto che sta prendendo in considerazione l'idea di togliere da Wall Street il titolo Tesla per $ 420 per azione e che i finanziamenti erano "garantiti".