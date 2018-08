Tesla: Musk al lavoro con Silver Lake e Goldman Sachs per ritiro da Wall Street

Valeria Panigada 14 agosto 2018 - 08:24

MILANO (Finanza.com)

Elon Musk, fondatore e amministratore delegato di Tesla, ha annunciato di star collaborando con Silver Lake Partners e Goldman Sachs nel suo progetto per ritirare il gruppo da Wall Street. "Sono felice di lavorare con Silver Lake e Goldman Sachs come consulenti finanziari, con Wachtell, Lipton, Rosen & Katz e Munger, e Tolles & Olson come consulenti legali sulla proposta di rimuovere Tesla dalla quotazione", ha scritto Musk su Twitter. Il numero uno di Tesla avrebbe inoltre avviato delle trattative con il fondo sovrano saudita per avere un possibile sostegno finanziario al fine di poter realizzare l'operazione di uscita dalla Borsa di New York. Il progetto era stato annunciato settimana scorsa dallo stesso Musk attraverso un tweet.