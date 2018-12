Tesla, Musk: 'interessati ad acquistare fabbriche che GM intende dismettere'

Laura Naka Antonelli 10 dicembre 2018 - 08:06

MILANO (Finanza.com)

Elon Musk, fondatore e amministratore delegato di Tesla, ha dichiarato in un intervento a "60 Minutes" di essere pronto ad acquistare gli impianti che GM intende chiudere nell'ambito del suo maxi piano di rilancio. Il piano prevede il taglio della produzione in diverse fabbriche e il licenziamento di 14.000 posti di lavoro."Potremmo essere interessati - ha precisato - Se (Gm) dovesse venderli o non utilizzarli più, li rileveremmo".L'acquisto di un impianto di GM non sarebbe il primo da parte di Musk, visto che la fabbrica di Tesla in Fremont, California, è di fatto un ex fabbrica che GM decise di chiudere nel 2010 e che Musk riaprì alla fine di quello stesso anno.Nel commentare la decisione della Sec di far dimettere Musk dalla carica di presidente del board di Tesla per tre anni, il giovane manager ha detto: "Voglio essere chiaro: Non rispetto la Sec. Non la rispetto".