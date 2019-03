Tesla, Elon Musk annuncia la nuova Model Y: presentazione il 14 marzo a Los Angeles

Alessandra Caparello 4 marzo 2019 - 15:48

Il 14 marzo sarà il giorno X quello in cui Tesla presenterà dai Design Studio di Los Angeles la Model Y, il nuovo crossover elettrico della casa automobilistica di Palo Alto. Dopo aver lanciato la Model 3 low cost, a 35mila dollari, e il taglio dei negozi fisici, Elon Musk ha annunciato il nuovo modello su Twitter. “La model Y, essendo un SUV, è circa il 10% più grande della Model 3, quindi costerà circa il 10 per cento in più e avrà una gamma leggermente inferiore per la stessa batteria”.Maggiori dettagli su specifiche e prezzi saranno rivelati all’evento.