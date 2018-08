Tesla: BlackRock propone di sostituire Elon Musk

Alessandra Caparello 31 agosto 2018 - 16:23

MILANO (Finanza.com)

Si conclude con un nulla di fatto la proposta presentata da BlackRock agli azionisti di Tesla per sostituire il CEO Elon Musk con un presidente indipendente. La proposta dei fondi BlackRock – che controllano 6,5 su 170 milioni di azioni Tesla, e sono fra i primi dieci azionisti - è stata respinta e scrive Reteurs non avrebbe influenzato la posizione di Musk come amministratore delegato di Tesla.Più di 86 milioni di azioni hanno votato contro la proposta, mentre meno di 17 milioni hanno votato a favore.Elon Musk è stato recentemente sotto pressione per le spese della società e dopo aver twittato il 7 agosto scorso la possibilità che Tesla abbandoni Wall Street, idea poi rientrata qualche giorno dopo. Il board di Tesla aveva affermato che il successo dell'azienda "non sarebbe stato possibile" senza l'esposizione "quotidiana" di Musk agli affari della compagnia".