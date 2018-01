Target: titolo sale del 4% nel pre-mercato a Wall Street. Rivisto al rialzo outlook trimestrale

Daniela La Cava 9 gennaio 2018 - 14:58

MILANO (Finanza.com)

Iltitolo Target si muove in territorio positivo, con rialzi di circa il 4%, nel pre-mercato a Wall Street grazie alla revisione al rialzo dell'outlook per il quarto trimestre 2017 (che verrà chiuso a gennaio) in scia alle vendite natalizie migliori delle attese. Il retailer ora indica un utile per azione adjusted, ossia al netto delle poste non ricorrenti, compreso tra 1,30-1,40 dollari ad azione rispetto alla guidance precedente compresa tra 1,05-1,25 dollari. Le vendite same-store, quelle relative ai negozi aperti da almeno un anno, sono viste in crescita del 3,4% e oltre il consensus FactSet che indica un rialzo dell'1,4 per cento.