Stress test Fed: unità Usa Deutsche Bank bocciata, Goldman Sachs e Morgan Stanley congelano pay-out

Laura Naka Antonelli 29 giugno 2018 - 08:43

MILANO (Finanza.com)

La sussidiaria Usa di Deutsche Bank non ha superato gli stress test della Fed, mentre sei colossi bancari Usa sono stati costretti a fare dietrofront nelle proposte volte a premiare in misura maggiore i propri azionisti.In particolare, nella sussidiaria americana di Deutsche Bank, sono state rinvenute "lacune critiche e diffuse", Goldman Sachs e Morgan Stanley hanno raggiunto inoltre un accordo per congelare i dividendi ai livelli dell'anno precedente, con la Fed che ha avvertito che le loro proposte, se attuate, le lascerebbero alle prese con cuscinetti di capitali non adeguati. A entrambe le banche è stato chiesto così di frenare i piani di buyback azionario e di pay-out.Anche JP Morgan Chase, America Express, KeyCorp e M&T Bank Corporation sono state costrette a ripensare ai loro piani di distribuzione di dividendi ai loro azionisti.