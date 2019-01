Stop allo shutdown, ma S&P teme costi alti: da lieve raffreddore a brutta influenza

Titta Ferraro 26 gennaio 2019 - 23:26

MILANO (Finanza.com)

Il governo americano ha raggiunto un compromesso con il Congresso porre fine allo shutdown, ossia il blocco parziale dell'attività federale. La tregua durerà tre settimane e se in questo arco di tempo non si perverrà a un accordo sul muro al confine con il Messico, il 15 febbraio ripartirà lo stop.Lo shutdown è durato ben 5 settimane, il più lungo della storia. Sulla base delle stime di S&P Global Economics, l'economia statunitense ha perso almeno $ 6 miliardi di dollari in queste 5 settimane, superiore ai $ 5,7 miliardi che la Casa Bianca ha richiesto per il muro di confine con il Messico."Il più lungo arresto parziale della storia, iniziato come un lieve raffreddore, comincia a sentirsi come una brutta influenza che ha cominciato a diffondersi negli Stati Uniti - afferma S&P in una nota - e il costo complessivo è probabilmente peggiore di quello che ci aspettavamo in precedenza". Sebbene questo arresto sia terminato, un piccolo accordo probabilmente peserà sulla fiducia delle imprese e sul sentiment del mercato finanziario.